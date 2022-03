Paderborns Sozialdezernent: „Sind noch bedingt aufnahmefähig“

Wir sind noch bedingt aufnahmefähig“, berichtete Sozialdezernent Wolfgang Walter bei einer Sitzung des Koordinierungsstabs am Donnerstagabend. Derzeit seien etwa 420 geflüchtete Personen in Paderborn registriert. Davon sind knapp 100 Menschen in Übergangswohnheimen der Stadt untergebracht. „Wir sind zurzeit zu zwei Dritteln belegt“, erklärt Walter weiter.

Der Koordinierungsstab sprach am Donnerstagabend über Hilfeleistungen für die aus der Ukraine geflüchteten Personen vor Ort sowie über die Situation der Menschen in Przemysl.

„ Aktuell gäbe es noch etwa 100 freie Plätze. Weitere Plätze werden mit Hochdruck aktiviert.

„Im Kindergartenbereich und ebenso im schulischen liegen der Stadt bislang in Hinblick auf die Aufnahmekapazitäten besorgniserregende Informationen vor. All das kann und wird sich auch möglicherweise zeitnah mit dem anhaltenden Kriegsgeschehen verändern“, schildert Walter die aktuelle Situation. Bürgermeister Michael Dreier gab einen Überblick über die Spendengelder und wofür diese bereits ausgegeben wurden: „Es sind rund 470.000 Euro auf den beiden Spendenkonten eingegangen. 50.000 Euro haben wir direkt an die Stadt Prezymsl überwiesen. Der Bürgermeister Wojciech Bakun kann vor Ort am Besten entscheiden für welche Hilfsgüter das Geld verwendet werden soll und woran es gerade mangelt.“ Weitere 63.000 Euro wurden für Feldbetten, Hygieneartikel, Lebensmittel, Unterwäsche und Spritkosten ausgegeben. Ein weiterer Konvoi mit Hilfsgütern macht sich kommende Woche auf den Weg nach Przemysl.

Das Deutsche Rote Kreuz bittet darum auf Kleiderspenden zu verzichten. „Unsere Lager sind voll“, berichtet Thomas Gabor, Rotkreuzleiter des Kreises. Jetzt gehe es in erster Linie darum die Kleiderausgabe zu koordinieren. Dazu hat das DRK Gutscheine für Bekleidungspakete erstellt. Ein Bekleidungspaket enthält eine Erstausstattung und kann vor Ort an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Die Gutscheine werden unter anderem im Sozialamt der Stadt und an weiteren Registrierungsstellen ausgelegt.

An folgenden Ausgabestellen können die Gutscheine eingelöst werden:

DRK-Kreisverband Paderborn, Neuhäuser Straße 62-64, Mo. bis Fr. 8 bis 16 Uhr, Telefon 05251/1309372;

DRK Sozialkaufhaus „Lieblingsstücke“, Friedrich-List-Straße 23, Mo. bis Fr. 10 bis 17 Uhr, Telefon 05251/ 1309380;

DRK-Ortsverein Schloss Neuhaus, Am Fohling 4, Mo. 10 bis 12 Uhr, Do. 15 bis 18 Uhr, Telefon 05254/7169;

DRK-Ortsverein Delbrück, Südstraße 39, Mi. bis Mo. 14 bis 15 Uhr, Di. 15 bis 16.30 Uhr, Telefon 05250/19219;

DRK-Ortsverein Hövelhof, Von-der-Recke-Straße 1, Hövelhof, Do. und Fr. 14 bis 17 Uhr, Sa. 10 bis 13 Uhr;

DRK-Kleiderkammer OV Büren, Bahnhofstraße 44, Mi. 17 bis 19 Uhr, Telefon 0174/5923955.

Unterdessen hat die Schulmaterialkammer der Diakonie 60 Kinder aus der Ukraine mit Schulmaterialien ausgestattet. „Dabei herrschte eine atemlose Stille, wie wir sie bei deutschen Kindern selten so erleben“, sagt Susanne Bornefeld als Initiatorin der bundesweit ersten Schulmaterialkammer sichtlich berührt. Wenn sie daran denke, wie still es gewesen sei und an die Blicke der Kinder denke, könne sie jedes Mal weinen.