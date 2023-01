Paderfreunde haben viel bewegt

Paderborn

Die Pader macht Paderborn einzigartig. Das klare Wasser, das aus mehr als 200 Quellen durch den Boden nach oben dringt und sich zum kürzestens Fluss Deutschlands vereint, gibt der Stadt ihren Namen. Dieses kostbare Gut hat der Verein „Freunde der Pader“ in den vergangenen zehn Jahren deutlich in den Blick der Menschen gerückt. Doch nicht nur das. Es wurde und wird viel bewegt, wie der Vorsitzende Dieter Honervogt sagt. Mit der bisherigen Bilanz sei man sehr zufrieden. Und: In diesem Jahr gibt es sogar ein besonderes Jubiläum.

Von Ingo Schmitz