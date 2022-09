Paderquellgebiet leuchtet wieder

Stießen am Freitagabend nach Feierabend im Paderquellgebiet mit Bier und Wein an: Robin, Dennis, Annika, Chantal und Eva (von links).

Viele hunderte Menschen genießen das Miteinander und die besondere Atmosphäre an den Quellen. In diesem Jahr konnte das beliebte Gourmet-Festival „Hochstift à la carte“ nach zweijähriger Pause wieder stattfinden. Und das im Mai vom Tornado stark getroffene Paderquellgebiet konnte sich wieder von seiner schönen Seite zeigen und die Besucher beeindrucken.

Von Freitag bis Sonntag verwandelte sich das Paderquellgebiet in ein Live-Cooking- und Open-Air-Restaurant-Festival am Tage und am Abend in ein buntes, stimmungsvolles Lichtermeer. Im Mittelpunkt standen wie jedes Mal der kulinarische Genuss und das Miteinander. Reihe an Reihe waren die weißen Zelte am Ufer entlang aufgebaut, und es roch in jedem Zelt anders: nach Parmesan, Chili, Koriander oder Pfeffer. Elf verschiedene Restaurants demonstrierten den Besuchern ihre Kochkünste.

Von hawaiianischen Bowls bis zu Semmelklößen

Aufgetischt wurden unterschiedlichste Gerichte – von „Semmelklöße und Pfifferlinge in Rahm“ über „Pasta mit Trüffelpesto“ bis hin zu „Ceviche“ oder hawaiianischen Bowls. Für jeden Geschmack sollte also etwas dabei gewesen sein. Daher war es durchaus nicht leicht, einen Tisch zu bekommen, insbesondere zur beliebten Abendstunde.

Anke Bertram und Peter Bertram freuten sich, dass sie einen Tisch gefunden haben und auf den ausgesuchten Fisch. Sie waren extra nach Paderborn gefahren, weil die Freundin und Paderbornerin Astrid Bastian von „Hochstift à la carte“ so geschwärmt hat: „Ich komme eigentlich jedes Mal her, es ist schön, dass das Fest wieder stattfindet.“

Daniel Gareis (vorne) und Benedikt Jürgens sind Köche im mexikanischen Restaurant El Chingon in Paderborn und wünschten den Gästen Guten Appetit. Foto: Katharina Freise

Auch dem Ehepaar Bertram gefiel es sehr gut, die Fahrt von Rheda-Wiedenbrück habe sich gelohnt. „Mir gefällt die Atmosphäre mit dem Wasser“, so Anke Bertram. Auch das Paderborner Ehepaar Klaus und Gabi Gräffker konnte einen Platz am Wasser ergattern. „Uns schmeckt es heute sehr gut. Wir haben da nach vielen Jahren einen Trick“, erzählte Gabi Gräffker: „Wir essen immer nur Kleinigkeiten und teilen sie uns, um so viel wie möglich zu probieren. “

Der Verein „Freunde der Pader“ mit Thomas Niekamp und Sabine Illgen verkaufte Baumscheiben. Im Spagat machte Pauline (12) Werbung für die Aktion. Foto: Katharina Freise

Neben den kulinarischen Köstlichkeiten gab es viele leckere Getränke, beispielsweise standen die unterschiedlichsten Weinsorten auf den Karten. Und auch für die musikalische Begleitung wurde gesorgt. So spielte am Freitagabend das Trio „Le Lampion“ und sorgte mit der französischen Musik für eine schöne Stimmung, die auch zum Tanzen einlud.

Lasershow und Wasserspiel

Auch die Lasershow und das Wasserspiel zählten zu den atmosphärischen Highlights des Genuss-Festivals. Auf der Wiese oberhalb des Paderquellgebiets in Richtung Abdinghof wurden bereits zur Dämmerung zahlreiche Picknickdecken ausgebreitet, um das bunte Treiben und später die Lichtershow mit bester Aussicht genießen zu können. Jeweils um 21.30 Uhr am Freitag und Samstag tanzten die Lichter in Richtung Himmel.

MEHR ZUM THEMA Paderquellgebiet, Geisselscher Garten und Riemeke-Park Wie es in Paderborns grünen Oasen weitergeht

In das Paderquellgebiet und in die Innenstadt zog es am Freitag- und Samstagabend auffallend viele Menschen. Das Paderquellgebiet war belebt wie schon lange nicht mehr. Und auch wenn die Lichter strahlten, so waren die Schäden, die der Tornado im Mai angerichtet hatte, bei genauerer Betrachtung noch sichtbar: die Brückengeländer zum Beispiel sind eher provisorisch aufgebaut. Die Häuserfronten werden zum Teil noch immer repariert, die Dächer und Fensterscheiben weisen noch Schäden auf.

Baumscheiben verkauft

Die Bäume fehlen zumindest denen, die das Gebiet mit den hängenden Buchenästen kannten. Zwischen den Essenszelten fiel ein Stand auf, der auf dieses Thema aufmerksam machen wollte: das Zelt des Vereins „Freunde der Pader“. Auf den Bannern waren Fotos des Gebiets gedruckt, wie es vor dem Tornado ausgesehen hatte. Für 8 Euro bietet der Verein Baumscheiben an, die aus den ehemaligen Bäumen angefertigt wurden. Die Erlöse aus dem Verkauf gehen (abzüglich der Erstellungskosten von etwa 2 Euro) in den Wiederaufbau. Rund 100 Scheiben habe der Verein am Samstag verkauft, sagte Thomas Niekamp: „ Es wird dauern, bis ähnliche Bäume gepflanzt werden und wir brauchen noch Geduld. “

Vielleicht hat ja „Hochstift à la Carte“ einen Beitrag dazu geleistet, das Paderquellgebiet wieder zum Strahlen zu bringen und die Schönheit statt die Schäden zu sehen.