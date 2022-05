Paderquellgebiet und Geißelscher Garten: Pro Grün befürchtet „durchgestylte Grünanlage“

Paderborn

Kaum gibt es erste Überlegungen, das vom Tornado in weiten Teilen zerstörte Paderquellgebiet wieder aufzubauen, werden bereits kritische Stimmen laut. Der Verein Pro Grün hat sich am Freitag zu Wort gemeldet, weil er befürchtet, das Naherholungsgebiet könnte sich in „eine durchgestylte Grünanlage mit Eventcharakter“ verwandeln.

Bearbeitet von Per Lütje