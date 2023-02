Padersprinter bietet Deutschlandticket an

Paderborn

Von sofort an können sich interessierte Fahrgäste und alle Bürgerinnen und Bürger online auf der Homepage des Padersprinters registrieren und so ihr Deutschlandticket sichern. Das neue Ticket, das voraussichtlich am 1. Mai 2023 startet, gilt nach Angaben des Padersprinters bundesweit in allen Bussen, Stadt-, Straßen- und U-Bahnen sowie in allen Nahverkehrszügen und S-Bahnen.