Padersprinter-Busse nehmen nach dem Tornado wieder Fahrt auf

Wüst besucht Paderborn - Hunderte Helfer im Einsatz - neue Gewitter drohen am Montag

Liveticker zum Unwetter in Ostwestfalen-Lippe

Bielefeld/Paderborn

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hat am Sonntag Paderborn besucht und sich selbst ein Bild von der Zerstörung durch Unwettertief "Emmelinde" gemacht. Nach den verheerenden Tornados in Paderborn, im Raum Höxter und in Lippstadt sind Hunderte Helfer bei Aufräumarbeiten im Eins...

Von WB und dpa