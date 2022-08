Padersprinter fährt wieder nach Normalfahrplan

In Bussen gilt Maskenpflicht – Verkehrsunternehmen mit weiteren Maßnahmen

Paderborn

Zum Schulstart werden die Busse des Padersprinters wieder gemäß Normalfahrplan im Stadtgebiet Paderborn unterwegs sein, so dass auch Schulfahrten wieder möglich sind. Das bedeutet, dass von Montag, 10. August, an auch die Fahrten, die laut Fahrplanheft „nur an Schultagen” durchgeführt werden, wieder im Einsatz sind.