Paderborn

Der Padersprinter will sein Liniennetz ausbauen. Durch das Vorhaben entstehen Mehrkosten von voraussichtlich 3,24 Millionen Euro pro Jahr. Die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Klima und Mobilität gaben dafür in der Sitzung am Dienstagabend grünes Licht. Nur die AfD stimmte gegen das von der Verwaltung vorgelegte Konzept. Die Stadt habe nicht das Geld dafür, meint Alexander Lex.

Von Dietmar Kemper