Padersprinter: Kundencenter zieht um

Der Padersprinter eröffnet am Dienstag, 29. November, sein neues Kundencenter an der Westernmauer 18 in Paderborn. Das Unternehmen verspricht helle, moderne Räumlichkeiten mit barrierefreiem Zugang.

Das neue Kundencenter befindet sich direkt gegenüber des derzeit noch im Bau befindlichen Bussteigs B der neuen Haltestelle „Westerntor“ an der Westernmauer 18. Hier sollen sich Kunden auch zukünftig persönliche Beratung einholen können. „Kundennähe ist für uns mehr als nur ein Wort, schließlich ist unseren Kunden das persönliche Gespräch trotz Digitalisierung weiterhin sehr wichtig”, betont Peter Bronnenberg, Geschäftsführer Padersprinter.

Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 8 bis 18.30 Uhr und Samstag von 10 bis 16 Uhr. Das Kundencenter ist telefonisch unter 05251/6997 222 erreichbar. Aufgrund des Umzugs wird das Kundencenter des Padersprinters am Kamp ab Dienstag, 22. November, bis einschließlich Montag, 28. November, geschlossen.

„Unsere Kunden bitten wir, sich während des Umzugs bei allen Angelegenheiten rund um den Stadtbusverkehr an unsere Verkaufsstellen in Elsen, Sande, Auf der Lieth und in der Stadtheide oder direkt an unser Fahrpersonal zu wenden“, so Janine Gerland, stellvertretende Leitung Vertrieb und Kundenservice. Außerdem ist die gewohnte Servicenummer 05251/ 6997222 erreichbar.