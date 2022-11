Padersprinter-Kundenzentrum nimmt Betrieb auf

Paderborn

Ein Verkehrsunternehmen braucht nicht nur Busse und ein Depot. Es benötigt auch ein modernes Kundenzentrum für diejenigen, die mit den Bussen fahren. In dieser Hinsicht hat sich der Padersprinter für die Zukunft fit gemacht. Seit Dienstag ist die neue Anlaufstelle in dem schmucken Gebäude an der Westernmauer 18 in Betrieb.

Von Dietmar Kemper