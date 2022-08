Padersprinter leidet unter 9-Euro-Ticket

Das 9-Euro-Ticket ist auch in Paderborn beliebt. Allerdings nur bei den Kunden – nicht bei den Verkehrsunternehmen.

Das teilte der Kaufmännische Leiter Andreas Frank am Mittwoch in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klima und Mobilität mit. Beim 9-Euro-Ticket handele es sich um ein „defizitäres Ticket, da in keiner Weise kostendeckend“.