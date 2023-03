Die Padersprinter-Busse werden demnach am Freitag wie gewohnt im Stadtgebiet Paderborn unterwegs sein.

„Wir gehen von einer hohen Streikbeteiligung und landesweit über 10.000 Streikenden am Freitag aus“, erklärte ein Verdi-Sprecher.

Verdi will mit den Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr in NRW und weiteren Bundesländern am Freitag den Druck in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Kommunen und des Bundes erhöhen. Zuletzt hatte die Gewerkschaft –auch in OWL – für vergangenen Montag und Dienstag zur Niederlegung der Arbeit aufgerufen.