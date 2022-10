Padersteinweg: Arbeiten beginnen Frühjahr 2023

Den Übergang vom Padersteinweg zum Maltaweg sollen Radfahrer künftig deutlich zügiger überqueren können. Das hat die Paderborner Stadtverwaltung in Aussicht gestellt. Auch an der Kreuzung Rotheweg/Augustdorfer Straße wird zu Gunsten der Radler über eine Überarbeitung der Ampelschaltung nachgedacht. Gleichzeitig teilte die Verwaltung mit, dass der geplante Umbau des Padersteinwegs im kommenden Jahr erfolgen soll.

Der Padersteinweg ist eine der wichtigsten Fuß- und Radwegeverbindungen zur Paderborner Innenstadt. Insbesondere in den Morgen- und Nachmittagsstunden, aber auch am Wochenende, ist die Trasse sehr stark frequentiert. Das wiederum führt aufgrund langer Rotphasen dazu, dass sich vermehrt Fußgänger und Radfahrer, wenn sie nach der Zwangspause endlich den Fürstenweg queren dürfen, sich gegenseitig behindern.

Dieter Dubisch von der Paderborner Radinitiative (Pro Grün) hatte aufgrund seiner Beobachtungen den Bürgerantrag gestellt, die Ampelschaltungen zu Gunsten der Radfahrer und Fußgänger zu optimieren. Es könne doch nicht sein, so Dubisch, dass am Fürstenweg zwölf Radfahrer wegen eines einzigen Autos warten müssten. Er forderte am Dienstag im Mobilitätsausschuss eine Verlängerung der Grünphasen für Radfahrer sowie eine anforderungsabhängige Schaltung für alle Richtungen. Die Verwaltung unterstützte den Bürgerantrag. Allerdings wird es bis zur Umsetzung wohl noch ein wenig dauern.

Die Verwaltung teilte mit, dass noch in diesem Jahr die Ausschreibung zum Ausbau des Padersteinwegs erfolgen soll, Baubeginn wäre dann im kommenden Frühjahr. Wie berichtet, soll der Padersteinweg - da wo es möglich ist - von rund 2,50 Meter auf vier Meter verbreitert werden. Im Zuge dieser Maßnahme könnten auch die Ampelschaltungen am Fürstenweg für die Fußgänger und Radfahrer entsprechend angepasst werden. Ziel müsse es sein, dass sich nicht nur die Wartezeiten für Radler verkürzten, sondern auch der ÖPNV nicht ausgebremst werde, teilte die Verwaltung mit.

Dubisch hatte zudem vorgeschlagen, die Grünphase für Radler an der Kreuzung Rotheweg/Augustdorfer Straße auszuweiten. Nach Meinung der Stadt ginge dies allerdings zu Lasten der Buslinie 3 und würde zu Verspätungen führen. Eine Entscheidung darüber soll im Zuge des Integrierten Mobilitätskonzeptes getroffen werden.

Die Paderborner SPD forderte außerdem nach Beschwerden von Anliegern dringend notwendige Verbesserungen in der Ferdinandstraße. Wegen der allgemeinen Baustellensituation komme es in Paderborn vor allem in den Nebenstraßen zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen - so auch im Bereich Ferdinandstraße/Neuhäuser Straße. Oftmals werde viel zu schnell gefahren. In der Ferdinandstraße fehlten eindeutige Kennzeichnungen zum Tempo-30-Limit, meinte SPD-Ratsfrau Beate Röttger-Liepmann. Die gute Nachricht kam prompt von Margit Hoischen, Leiterin des Straßen- und Brückenbauamtes: Die Tempo-30-Hinweise in der Ferdinandstraße seien zwischenzeitig auf den Asphalt aufgebracht worden.