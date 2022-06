Palettenweise Liebe in Paderborn

Paderborn

Was stellen Firmen mit Paletten an? Sie packen Herde und andere Produkte darauf und schleusen sie in den Warenkreislauf. Was stellt das Theater Paderborn mit Paletten an? Es schichtet sie zu einer Rundbühne auf, auf der die Liebe zu kochen beginnt, aber auch schnell wieder erkaltet.

Von Dietmar Kemper