Papier so individuell wie die Psyche

Paderborn

Oksana Bergen arbeitet mit Papier. Ihre Kunst ist so fragil wie der Friede zwischen einzelnen Ländern. Die Künstlerin stammt aus Russland, ihre Urgroßeltern haben ihre Wurzeln in der Ukraine. Oksana Bergen findet den Krieg in der Ukraine schrecklich, will aber von keiner Seite vereinnahmt werden: „Ich bin ein Mensch. Dieses Zuordnen der Nationalität ist absolut unwichtig, man kann Menschen nicht sortieren.“

Von Dietmar Kemper