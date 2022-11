Parents for Future fordern Taten bei der Verkehrswende in Paderborn

Im April 2019 wurde der Startschuss zum Integrierten Mobilitätskonzept (IMOK) für Paderborn gegeben. Am Dienstag ist das Maßnahmenpaket 2023 auf den Weg gebracht worden. „Wir begrüßen, dass die Zeit der Konzepterstellung nun endlich zu Ende ist. Paderborn muss vom Reden ins Handeln kommen“, erklärt Stefan Wisbereit für die Parents for Future.

„Das IMOK geht in Summe in die richtige Richtung, gleichzeitig hätten wir uns mehr Mut und Geschwindigkeit bei der Umsetzung gewünscht. Daher werden wir die konkreten Schritte kritisch begleiten. Um die Planung und Umsetzung der einzelnen Maßnahmen zu beschleunigen, sollte die Stadt über die entsprechenden Gremien Druck auf den Bundesverkehrsminister machen“, schreiben die Parents for Future in einer Pressemitteilung.

Aus Sicht der Parents for Future benötigen Städte und Gemeinden in Deutschland dringend mehr Handlungsspielraum für das Gelingen der Verkehrswende. Dazu zähle unter anderem eine Anpassung der Straßenverkehrsordnung (StVO), um Städten zum Beispiel die Einführung von Tempo-30-Zonen zu erleichtern. Genau das ist das Ziel der Initiative des Deutschen Städtetags „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“.

„Wir haben bereits im Sommer einen Bürgerantrag gestellt, dass sich Paderborn dieser Initiative anschließt. Leider wurde dieser Antrag bis heute nicht im Rat behandelt. Dabei zeigt sich ja, dass das FDP-geführte Verkehrsministerium dringend Druck benötigt, damit endlich glaubhafte Schritte zu mehr Klimaschutz im Verkehr unternommen werden“, so die Klimaaktivisten.