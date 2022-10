Parents for Future fordern sachlichen Umgang mit Erprobungsradweg in Paderborn

Einen sachlichen Umgang mit dem Thema Erprobungsradweg in Paderborn fordern Vertreter der Parents for Future. Die Gruppe von Eltern und Großeltern, die aus der Friday-for-Future-Bewegung entstand, setzt sich zudem für eine Fortführung des Verkehrsversuchs bis zum Ende der Testphase ein.

Seit Anfang Juli ist der beidseitige Erprobungsradweg an der Detmolder Straße eingerichtet. Wie berichtet, soll es den Verkehrsversuch für sechs Monate im Abschnitt zwischen dem Bahnübergang und dem Schäferweg geben. Dazu teilt die Gruppe mit, dass der Erprobungsradweg „wie geplant bis zum Ende der Testphase bestehen bleiben“ müsse.

Zudem müssten die Ergebnisse evaluiert und dann in die zukünftige Planung der Detmolder Straße einfließen. „Aus unserer Sicht sollte die Bauweise des Erprobungsradwegs wie in anderen Städten auch in eine permanente Lösung für Radwege an ,großen Straßen' überführt werden“, fügt Marcus Zauner hinzu.

Inmitten der aktuellen Diskussion wenden sich die Parents for Future Paderborn besonders an die FDP. Diese hatte gefordert, den Verkehrsversuch mit sofortiger Wirkung zu beenden und die installierten Trennelemente auf der Fahrbahn schnellstmöglich zurückzubauen. Die Stadt Paderborn lehnte dies ab. „Ein paar hundert Meter Radweg versetzen die Liberalen seit Monaten in helle Aufregung. Wovor hat die FDP so eine Angst?“, fragt sich die Parents-for-Future-Gruppe. Und sie verweist auf einen Ratsantrag der FDP: Die Fraktion hatte gefordert, das Verfahren zum Integrierten Mobilitätskonzept (IMOK) noch einmal neu zu starten.

„Ähnlich wie auf Bundesebene wird hier nicht mit Fakten, sondern lediglich mit einem diffusen Bauchgefühl agiert. Und hier wie dort werden vermeintliche Lösungen aus der Mottenkiste angeboten – Atomkraft als Lösung für unsere Energieprobleme und Pkw-Verkehr als Rettung für die Wirtschaft. Beides entbehrt jeder vernünftigen Basis“, führt Stefan Wisbereit für die Gruppe weiter aus.

Aus Sicht von Parents for Future gehe es der FDP um „vermeintliche technologische Innovationen“. Innovative Verkehrskonzepte würden dabei außer Acht gelassen. „Dabei gibt es ja genügend Konzepte, die sich vielfach weltweit bewährt haben. Viele Studien zeigen ja, wie wir Verkehr gestalten müssen und wie wir Verkehrsräume aufteilen müssen", so die Gruppe. Diesbezüglich raten sie dazu, Experten heranzuziehen.