Parkplatzsuche: Schüler entwickeln App für Autofahrer in Paderborn

Paderborn

Wie ist die Tiefgarage Königsplatz ausgelastet – oder der Parkplatz an der Florianstraße? Informationen dazu geben herkömmliche Parkleitsysteme. Einen neuen Ansatz bietet eine Anwendung für das Internet (App) von sieben Schülern des Theodorianums. Ihre App „Parkplex“ gibt eine Prognose darüber, wie viele Autofahrer in den jeweils kommenden drei Stunden auf neun ausgewählte Parkflächen in Paderborn fahren werden.

Von Rajkumar Mukherjee