Pedelecfahrer schwer verletzt

Im Verlauf des Mittwochvormittags haben sich in Padeerborn drei Verkehrsunfälle ereignet. Dabei erlitten drei Zweiradfahrer zum Teil schwere Verletzungen.

Drei Unfälle in Paderborn

Wie die Polizei berichtet, fuhr um 8.40 Uhr ein 26-jähriger Motorradfahrer vom Delbrücker Weg auf die B1 in Richtung Paderborn. Im Übergang von der Rechtskurve der Auffahrt zum Beschleunigungsstreifen stürzte er mit seiner 900er Yamaha und rutschte auf die durchgehenden Fahrstreifen. Das Motorrad kollidierte mit dem VW Polo einer in Richtung Paderborn fahrenden 49-jährigen Frau und blieb auf der rechten Spur liegen. Der verletzte Motorradfahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Auto und Motorrad waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Gegen 9.20 Uhr war ein 65-jähriger Radfahrer auf einem abschüssigen Weg vom Südring zur Fanny-Nathan-Straße unterwegs. Dabei stürzte er, verletzte sich leicht und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Der dritte und schwerste Unfall ereignete sich auf der Mühlenstraße, wo eine 33-jährige Skoda-Fahrerin den weiteren Angaben zufolge um 10.45 Uhr verbotswidrig auf dem Gehweg vor einer Parkplatzzufahrt hielt. Eine auf der Rückbank mitfahrende Frau (42) öffnete die hintere rechte Tür, als ein 54-jähriger Radfahrer mit seinem Pedelec – ebenfalls verbotswidrig – auf dem Gehweg an dem Auto vorbeifahren wollte, gegen die Autotür prallte und stürzte. Der Pedelec-Fahrer, der keinen Helm trug, erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.