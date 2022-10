Peitschenhieb und Schuss auf Paderborner Parkplatz

Paderborn

Eine Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern ist in der Nacht zu Samstag in Paderborn eskaliert. Ein Beteiligter soll mit einer Peitsche zugeschlagen, ein anderer mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen haben. Tatort war der hintere Teil eines Parkplatzes an der Detmolder Straße.

Von Ingo Schmitz