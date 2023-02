Paderborner Schüler erkunden Klimawandel an Gletschern in Tirol

Welchen Eindruck die Exkursion zum Thema Klimawandel mit Schülern des Pelizaeus-Gymnasiums in Paderborn in die Stubaier und Öztaler Alpen hinterlassen hat, fasste Luca Huppertz (18) zusammen. „Dort sehe ich, dass sich in den letzten 100 Jahren die Grenze zum Gletscher verschoben hat. Und ich merke, was passiert, wenn es auf der Erde wärmer ist.“ Beim Hintereisferner-Gletscher beispielsweise nahm die Länge seit 1938 um 2265 Meter ab, so das Gymnasium. Über ihre Erkenntnisse berichteten insgesamt 18 Schüler bei einem Infoabend der Schule.

Paderborner Gymnasiasten aus dem zehnten und elften Jahrgang des vergangenen Schuljahres (Q1 und EF) sowie damalige Abiturienten nahmen im Juni 2022 an einer einwöchigen Exkursion in die Tiroler Alpen in Österreich mit insgesamt etwa 50 Schülern aus NRW und Berlin teil. Exkursionsleiter war der Geograf und Geologe Dr. André Baumeister aus dem Kreis Soest. Er ist Gründer des Unternehmens FRAM Science and Travel, das wissenschaftliche Reisen anbietet. Schulübergreifender Titel war „Alpine Climate Summit“. Die Schüler übernachteten in der Dortmunder Hütte in Kühtai und im Universitätszentrum Obergurgl.