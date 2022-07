Per Rad von Le Mans nach Paderborn

Schon für das Jahr 2020 war sie geplant, die so genannte Libori-Tour. Anlässlich des 66-jährigen Bestehens des RMC Schloß Neuhaus wollte man die eigene Leidenschaft für das Rennradfahren für einen guten Zweck einsetzen – mit einer Benefizrennradtour zugunsten des Kinderhospizes Paderborn-Höxter.

Schnell waren damals 5000 Euro Spendengelder gesammelt, doch pandemiebedingt musste die Tour abgesagt werden. Natürlich wurde das eingegangene Spendengeld seinem Zweck zugeführt und man war sich im RMC schnell einig: aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

Vom 16. bis 23. Juli findet nun die Mehretappentour von Le Mans nach Paderborn statt, die Rückkehr der 14 teilnehmenden Rennradfahrer vom RMC Schloß Neuhaus ist für den ersten Liborisamstag gegen 16 Uhr geplant. Vereinbart ist bereits ein offizieller Empfang der RMCler durch Vertreter des Bürgermeisters in der Partnerstadt Le Mans am Tag der Ankunft. Geplant sind hier für die Paderborner eine kleine Stadtführung und ein Abendessen in einem Traditionsrestaurant in der Altstadt.

Erste Etappe begleiten Radsportler aus Le Mans

Am ersten Tag der Libori-Tour geht’s von Le Mans über 132 Kilometer nach Chartres – diese erste Etappe begleiten Radsportler aus Le Mans. Ähnliches ist auch für die letzte Etappe geplant: In Dortmund werden die Liboritour-Teilnehmer dann von zahlreichen RMC-Fahrern in Empfang genommen und nach Hause geleitet werden.

Auf sieben Tagesabschnitte zwischen 111 und 145 Kilometern Länge bei insgesamt zu überwindenden 7000 Höhenmetern bei Wind und Wetter werden die Radsportler ordentlich gefordert sein. Natürlich werden die Begleitfahrzeuge als Verpflegungsstation für unterwegs und zum Gepäcktransport eingesetzt, gleichwohl: 1000 Kilometer wollen erst einmal auch auf einem Rennrad getreten sein, handelt es sich bei den Fahrern doch nicht um Rennradprofis, sondern um lupenreine Hobby-Fahrer, ein Teil von ihnen nahe oder über 70 Jahre alt. Das kann über sieben Tage nur funktionieren, wenn man eine Radtour langfristig vorbereitet. Alle Teilnehmer sind nach dem Wintertraining auf der Rolle, dem Spinning Bike oder auf der Straße etliche Kilometer bei Countrytour-Fahrten auf dem MTB und bei frühen Radtourenfahrten (RTF) im Fahrradsattel gewesen, um sich die erforderliche Kondition anzueignen. Das muss wohl zufriedenstellend geklappt haben, schließlich wurde ein samstägliches Trainingsprogramm über 120 Kilometer vier Wochen vor Tourstart gemeinsam durchgeführt.

So vorbereitet werden nun Volker Beckmann, Martin Klösener, Josef Sonntag, Martin Becker, Bernhard Dirkschnieder, Alfons Driller, Werner Guthoff, Klaus Hoffmann, Willi Hoppe, Walter Kelliger, Dietmar Korte, Boris Michalsky, Andreas Schonlau und Ulrich Wetzel als Schloß Neuhäuser RMC-Team an den Start der Libori-Tour gehen.