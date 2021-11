Perfektes Zusammenspiel

Für das Orgelkonzert am Freitag hatte Domorganist Tobias Aehlig zwei hochinteressante Werke ausgesucht, die in der kammermusikalischen Besetzung für Violine, Violoncello und Orgel eine ungewöhnliche und seltene Konstellation darstellen und offensichtlich den Gattungstypus des klassischen „Klaviertrios“ zum Vorbild hatten.

Mit der aus Paderborn stammenden Cellistin Jana Telgenbüscher und dem aus Lima stammenden Geiger Andres Ramirez-Gaston hatte Tobias Aehlig zwei kongeniale, junge Musiker für dieses Konzert gefunden. Anlässlich des 50. Todesjahres des bedeutenden, französischen Komponisten und Organisten Marcel Dupré (1886-1971) eröffneten die Musiker den Konzertabend mit Duprés dreisätzigem „Trio für Violine, Violoncello und Orgel“ op.55. Das 1960 komponierte Werk bewegt sich kühn im Grenzbereich von Tonalität und Atonalität, erreicht damit äußerst farbige Harmonien und weist thematische Abläufe auf, die phasenweise an Duprés großen Schüler Olivier Messiaen und dessen serielle Kompositionstechnik erinnern.

Ein großes Kompliment gilt den Instrumentalisten, deren Wechsel- und Zusammenspiel an Perfektion kaum zu überbieten war. Tobias Aehlig bewies erneut, wie gut er die Domorgel mit ihren vielfältigen Registrierungsmöglichkeiten beherrscht, so dass die akustische Balance zwischen den Instrumenten optimal abgestimmt blieb. Ebenso trug die Registrierung wesentlich zur Ausprägung unterschiedlicher Klangfarben bei, und darin dürften in dieser Trio-Besetzung die Vorzüge einer gut ausgestatteten Orgel gegenüber einem Klavier bestehen. Dass eine Orgel obendrein einen verhaltenen, orchestralen Klang ermöglicht, ohne die solistisch besetzte Violine und das Violoncello zu übertönen, bewiesen die Musiker in der „Suite für Violine, Violoncello und Orgel“ op.149 von Rheinberger (1839–1901). Mit der musikalischen Gattung „Suite“ verband man zur Barockzeit eine Abfolge von Tänzen. Rheinberger greift in seiner Suite im dritten Satz auf die „Sarabande“ als Tanz zurück. Insgesamt aber ähnelt das viersätzige Werk eher dem Aufbau einer Sinfonie. Hervorzuheben ist die nachhaltige Darbietung des zweiten Satzes, in dem ein markantes, lyrisches Thema meisterlich variiert wird. Im Finalsatz, der als Rondo angelegt ist, wird es ausgeprägt feierlich.

Im informativen Text des Programmheftes weist Paul Thissen darauf hin, dass der virtuose Orgelpart hier „eine unüberhörbar führende Rolle“ übernimmt, was vermutlich der Präferenz des Komponisten für dieses Instrument geschuldet ist. Auch in der Ausführung dieses Werkes erlebten die Zuhörerinnen und Zuhörer ein exzellent musizierendes Trio, das dem Publikum überzeugend großartige Kompositionen vermitteln konnte. Dafür gab es langanhaltenden Beifall.