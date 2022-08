Performance Paderborn bietet Artistik und Straßenkunst

Schloß Neuhaus

Während der Messe Performance Paderborn verwandelt sich der Barockgarten von Schloß Neuhaus jedes Jahr Anfang September zwei Tage lang in ein buntes Spektakel aus Artistik und Straßenkunst. Von Montag, 5. , bis Dienstag, 6. September, spielen rund 50 Künstler mehr als 100 Auftritte im Schlosspark an 20 Auftrittsflächen, auf Wiesen und Bühnenpodesten, hängen an Trapezen oder bringen ihre fliegenden Bauten mit.