Pfarrei in Schloß Neuhaus dreht Temperatur in Kirchen runter

Auf die Energiekrise und die Verordnung der Bundesregierung zum Sparen hat die Pfarrei Heiliger Martin in Paderborn-Schloß Neuhaus mit eigenen Maßnahmen reagiert. Nach einstimmigem Beschluss des Kirchenvorstands wird die Temperatur in den vier Kirchen auf fünf Grad heruntergestellt. Auch bei der Beleuchtung will die Pfarrei sparen.

Auf die aktuellen Maßnahmen machte die Pfarrei Heiliger Martin am Montag in einer Mitteilung aufmerksam. So gelte während der aktuellen Heizperiode die empfohlene Grundtemperatur von fünf Grad jeweils in der Pfarrkirche St. Heinrich und Kunigunde sowie in den drei Filialkirchen St. Joseph (Mastbruch), St. Michael (Sennelager) und St. Marien (Sande). Die Vorgabe sei für alle Gottesdienste, Konzerte und andere Veranstaltungen maßgebend. Dazu rät die Pfarrei: „Um den Besuch der Gottesdienste für Sie so angenehm wie möglich zu gestalten, bringen Sie sich gerne Decken oder Kissen mit.“

Mit ihren eigenen Maßnahmen folgt die Pfarrei dem Paderborner Domkapitel. So sollte mit Stand vom September der Hohe Dom vorerst nicht beheizt werden. Aber nicht nur beim Heizen will die Pfarrei sparen. „Im Außenbereich werden die Kirchen, an denen wir die Schaltung selbst verantworten, in den Abendstunden nicht mehr illuminiert“, teilt sie weiter mit. Dies betreffe nicht Verkehrswege, die aus Gründen der Sicherheit und zur Abwehr von Gefahren beleuchtet bleiben müssen.

Maßnahmen auch in Pfarrbüros und Pfarrheimen

Ebenso setzt die Pfarrei Maßnahmen in den Pfarrbüros sowie in den Pfarrheimen um. In Pfarrheimen werde die Temperatur ebenfalls auf 19 Grad eingestellt. Sollten Räume nicht genutzt werden, werde die sogenannte Nachtabsenkung auf etwa 15/16 Grad eingestellt. Hierzu gibt es eine Bitte der Pfarrei an alle Nutzer: Thermostate sollten nach der Nutzung von Räumen auf die Stufen 1 oder 2 gedreht werden. Zudem sollten alle Fenster und Türen geschlossen werden, damit keine Wärme verloren geht.

Auch für die Nutzung von Räumen in den Pfarrbüros folgt die Pfarrei der bundesweiten Verordnung: Hier gilt ebenso eine Temperatur von 19 Grad. Gemeinschaftsflächen wie Flure und Treppenhäuser werden nicht mehr beheizt.

Aufgrund der Energiekrise infolge des Angriffskrieges Russlands in der Ukraine hatte der Gesetzgeber verbindliche Maßnahmen zum Energiesparen zum 1. September 2022 eingeführt. Dem Kirchenvorstand sei „bewusst, dass diese Maßnahmen die Annehmlichkeit aller Gottesdienste und Veranstaltungen in unserer Pfarrgemeinde beeinflussen werden.“ Dennoch hoffe das Gremium auf Verständnis und darauf, dass die Pfarrei mit den getroffenen Maßnahmen „gut und finanzierbar durch den Winter kommen“ werde. Zudem gebe es die Chance, die „Kirchengemeinden nachhaltig und schöpfungsfreundlich zu gestalten“.