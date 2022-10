Pflegekinderdienst Paderborn stellt sich neu auf

Neu im Team sind laut Mitteilung Magdalena Parakenings, Felix Uhrmeister und Sandy Damis, die bereits seit längerem Teil des Jugendamtes sind und zuvor Erfahrungen in anderen Bereichen sammeln konnten. Sie unterstützen damit die bisherigen Mitarbeiterinnen Martina Meier und Annette Welslau, die sich auch um den Bereich der Adoptionen kümmern, sowie Cornelia Thorwesten, Ursula Symann und Simone Beckhoff.

Das Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, für Kinder die passende Pflegefamilie zu finden. Dabei hilft das Team, eine Pflegefamilie zu werden, aber auch beim anschließenden Weg, eine Pflegefamilie zu sein. „Wir unterstützen durch die Vorbereitung, Beratung, Vermittlung und begleiten den gemeinsamen Lebensweg der Pflegefamilien“, berichtet Sandy Damis. Wichtig sei hierbei auch der Austausch unter den vielen Pflegefamilien, der durch den Pflegekinderdienst organisiert wird.

So wurde etwa am 27. August – nach zwei Jahren Pause aufgrund der Coronapandemie – endlich wieder das Sommerfest ausgerichtet, und war gut besucht. Dieses jährliche Fest richtet sich an alle Bereitschaftspflegestellen, Adoptiv- und Pflegefamilien. Die Pflegeeltern können sich in einer kindgerechten und entspannten Atmosphäre über ihre Erfahrungen austauschen. Für die Verwandten, die Kinder aus ihrer Familie aufnehmen, werden regelmäßige Angebote wie etwa Fortbildungen gemacht. „Es werden zu jedem Zeitpunkt Pflegefamilien und Bereitschaftspflegestellen gesucht“, merkt Sandy Damis weiter an.

Die Bereitschaftspflegeeltern nehmen Kinder in akuten Notsituationen auf und geben ihnen für einen bestimmten Zeitraum einen sicheren Ort.

Wer sich vorstellen kann, einem Kind ein sicheres Zuhause zu schenken, Fragen oder Interesse hat, kann unverbindlich mit dem Pflegekinderdienst Kontakt aufnehmen: telefonisch bei Sandy Damis unter der Rufnummer 05251/88-12083 oder per Mail unter [email protected].