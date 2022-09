Philharmonische Gesellschaft Paderborn eröffnet ihre Saison

Die Philharmonische Gesellschaft Paderborn eröffnet ihre Konzertsaison wie immer mit dem „Konzert zum Tag der Deutschen Einheit“. Und zwar am Montag, 3. Oktober, um 18 Uhr, diesmal in der Kaiserpfalz. Dort spielt die Pianistin Olga Scheps die Klaviersonaten Nr. 31 und Nr. 8 „Pathétique“ von Ludwig van Beethoven und vier Balladen von Chopin.

Die Pianistin Olga Scheps spielt zur Eröffnung der Konzertsaison der Philharmonischen Gesellschaft Paderborn am 3. Oktober in der Kaiserpfalz.

Olga Scheps wurde 1986 als Tochter eines Pianisten-Ehepaares geboren und übersiedelte 1992 nach Deutschland. Entdeckt und gefördert von Alfred Brendel studierte sie in Köln bei Pavel Gililov. 2013 legte die Stipendiatin der „Deutschen Stiftung Musikleben“ und der „Studienstiftung des deutschen Volkes“ ihr Konzertexamen mit Auszeichnung ab.

Heute konzertiert Olga Scheps mit großem Erfolg in weltbekannten Konzerthäusern wie der Elbphilharmonie in Hamburg, der Berliner und Kölner Philharmonie, dem Wiener Konzerthaus, der Tonhalle Zürich und der Suntory Hall in Tokyo. Sie ist ein gefragter Gast bei Festivals wie dem „Rheingau-Musik-Festival“, dem „Kissinger Sommer“, dem „Heidelberger Frühling“ oder dem „Klavier-Festival Ruhr“ und dem „MDR Musiksommer“. In Paderborn war sie auf Einladung der Philharmonischen Gesellschaft schon zwei Mal zu erleben, zuletzt 2012.

Karten für das Konzert am 3. Oktober sind im Ticket-Center am Marienplatz (Telefon 05251/299750) erhältlich, Restkarten an der Abendkasse.

Der Blick auf die Konzertsaison 2022/23 der Philharmonischen Gesellschaft Paderborn verspricht ein abwechslungsreiches Programm mit Werken von der Klassik bis zur Moderne. Einzelheiten zum Jahresprogramm finden sich auf der Homepage der Philharmonischen Gesellschaft Paderborn (www.phg-paderborn.de).