Photovoltaikanlage in Paderborn-Sande soll im Frühjahr in Betrieb gehen 

Paderborn-Sande

In der Wüseke Baustoffwerke GmbH macht sich Sebastian Wüseke aus der vierten Generation des Familienbetriebs Gedanken, wie das Unternehmen mit der Energie haushalten kann. Anlass hierfür ist aber nicht die aktuelle Energiekrise: Bereits 2019 entstand die Idee für eine Photovoltaikanlage an der A33 in Sande. Im Frühjahr soll die Stromgewinnung beginnen.