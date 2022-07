Planungsbüro erfasst in Paderborn Einzelhandelsdaten

Ziel des Konzepts soll die Entwicklung und Stärkung des örtlichen Einzelhandels sowie die Sicherung der Nahversorgung in Paderborn sein. Um das Konzept auf eine sichere Datengrundlage zu stellen, sei laut Stadtverwaltung eine aktuelle Bestandsaufnahme und -analyse der Angebotsstrukturen als erster Arbeitsschritt notwendig.

Das Planungsbüro sowie die Stadt bitten alle Händler darum, den Mitarbeitern des Planungsbüros diese kurze Erhebung in den Geschäften zu ermöglichen, um ein repräsentatives Bild der Angebotssituation zu gewährleisten. Die Mitarbeiter des Büros könnten sich in den Einzelhandelsbetrieben durch ein Schreiben der Stadt Paderborn ausweisen. Alle Angaben unterlägen einem strengen Datenschutz. Die erhobenen Daten würden lediglich in zusammengefasster Form veröffentlicht. „Über die wesentlichen Ergebnisse der Untersuchung wird die Öffentlichkeit unterrichtet“, so die Stadt.