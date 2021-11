Plastikmüll-Fänger aus Paderborn: Das große Saubermachen im Ozean

Die Ozeane sind voller Plastik. Mehr als 100 Millionen Tonnen sollen es sein, und jede Minute kommen mehrere Lkw-Ladungen hinzu. Mit großen, schwimmenden Müllsammlern will der Paderborner Unternehmer Roland Damann die Flüsse und Meere wieder sauber machen. Stammt aus Paderborn womöglich die Lösung für eines der größten Menschheitsprobleme?

Projekt „Microbubbles“: Roland Damann will mit Innovation tonnenweise Plastikteilchen aus Gewässern sammeln

So könnte es mal aussehen: Mit solchen schwimmenden Plastikmüll-Fanganlagen will Robert Damann die Meere und Gewässer sauber machen.

Die in Leipzig neu geschaffene Bundesagentur für Sprunginnovation (Sprind), deren Ziel es ist, vielversprechende Denker des Landes zu finden und zu fördern, ist zumindest überzeugt von dem weltweit einzigartigen Konzept des Paderborners. Schon in zwei Jahren könnten die ersten Plastikfänger in Meeren, Flüssen und Ozeanen ihre Arbeit aufnehmen – wenn alles nach Plan läuft.