Politiker stellen Idee einer Partnerschaft mit ukrainischer Stadt vorerst zurück

Eine Partnerschaft Paderborns mit einer Stadt in der Ukraine: Ist dafür jetzt der richtige Zeitpunkt – inmitten des Kriegs mit Russland? Darüber haben die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses diskutiert. Die Meinung des überwiegenden Teils der Fraktionen war, dass es dafür noch zu früh ist.

Einen Antrag dazu hatte die Fraktion Für Paderborn eingebracht. Ihr Vorsitzender Stephan Hoppe verwies in seiner Begründung auf das jüngste Treffen zwischen dem deutschen und dem ukrainischen Präsidenten, Frank-Walter Steinmeier und Wolodymyr Selenskyj. Die beiden hätten deutlich gemacht, dass es schön wäre, „wenn Verbindungen zwischen Städten in der Ukraine und Deutschland“ geknüpft würden. Deshalb sollte die Stadt Schritte einleiten, „um eine mögliche Städtepartnerschaft oder sonstige Assoziation mit einer ukrainischen Stadt zu prüfen und vorzubereiten“, so Hoppe. Diesen Vorschlag lehnte die Mehrheit des Ausschusses ab.