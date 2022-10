Polizei erwischt Einbrecher an Paderborner Getränkegroßhandel

Die Leergutflaschen lagen zum Abtransport bereits bereit: Die Paderborner Polizei hat einen Einbrecher (44) am Samstagabend gestellt. Ein Zeuge gab den Hinweis.

Der 44-Jährige hatte einen Maschendrahtzaun durchtrennt und war so auf das Betriebsgelände des Getränkegroßhandels im Industriegebiet „Benhauser Straße“ gelangt, wie die Polizei am Samstag weiter berichtete. Dort legte der Mann gegen 21.10 Uhr Leergutflaschen zum Abtransport in Müllsäcken bereit. Der Mann wurde bei Tatausführung von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei informierte.

Die Polizei umstellte das Gelände, der Einbrecher wurde nach kurzer Flucht festgenommen. Auch am Zaun wurden mehrere Müllsäcke mit entdeckt.

„Weiterhin führte der Beschuldigte ein Damenfahrrad mit sich, dessen Herkunft noch geklärt werden muss. Die Ermittlungen dauern an“, so die Polizei abschließend.