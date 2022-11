Polizei erwischt in Paderborn zwei Autoknacker auf frischer Tat

Am späten Donnerstagabend (3. November) hat die Polizei Paderborn zwei ihr – nach eigenen Angaben – bekannte Autoknacker auf frischer Tat erwischt.

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Zeuge gegen 23.10 Uhr die beiden jeweils 44 Jahre alten Tatverdächtigen beobachtet, als diese dabei waren, mit Taschenlampen in mehrere Autos zu leuchten, die in der Straße Krumme Grube geparkt waren. Zudem hatte der Zeuge gesehen, dass die Unbekannten in einen VW Multivan eingestiegen waren.

Die Polizeibeamten trafen die Tatverdächtigen – zwei amtsbekannte Männer aus Paderborn – noch am Tatort an und nahmen sie vorläufig fest. Einer der Beschuldigten führte ein Taschenmesser sowie Aufbruchswerkzeug mit. Beide Männer wurden zur Polizeiwache gebracht. Gegen sie sind Strafverfahren wegen Diebstahls aus Pkw eingeleitet worden.