Am Donnerstag, 20. Januar, fuhr die junge Frau mit der Padersprinter-Buslinie 28 in Richtung Kaukenberg. Laut ihren Angaben fiel ihr im Bus ein Mann auf, der sie schon seit Wochen beim Busfahren in der gleichen Linie beobachtete. Gegen 17.40 Uhr stieg die Frau an der Haltestelle Mistelweg aus. Der fremde Mann verließ den Bus ebenfalls und sprach sie noch an der Haltestelle an. Er hielt die Frau schließlich fest und berührte sie gegen ihren Willen unsittlich. Zudem versuchte der Täter, das Opfer zu umarmen und zu küssen. Die junge Frau ergriff die Flucht und lief weg.

Der Tatverdächtige könnte im Bereich Kaukenberg wohnen oder sich dort regelmäßig aufhalten, vermutet die Polizei. Er soll 40 bis 50 Jahre alt sein, eine kräftige Statur mit Bauchansatz und schwarze kurze Haare sowie schwarzen Bartwuchs haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 05251/3060 entgegen.