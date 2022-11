Polizei fängt widerspenstige Schafherde ein

Mit der Begleitung und Lenkung großer Menschenmassen kennt die Paderborner Polizei sich aus. Am Dienstag hatten die Beamten es an der Barkhauser Straße aber mit einer besonders störrischen Meute zu tun. Etwa 60 Schafe waren ausgebüxt und drohten auf die B1 zu laufen.

Ungewöhnlicher Einsatz für die Paderborner Polizei am Dienstag an der Barkhauser Straße: Schafe hüten.

„Vielleicht war es aus Langeweile, vielleicht aber auch einfach nur der Drang nach Abenteuer“, spekuliert die Polizei in den sozialen Medien über das Motiv der Tiere. Etwa 60 Schafe der gut 100-köpfigen Herde waren am Dienstagnachmittag von ihrer Wiese an der Barkhauser Straße und Hohe Feld ausgebüxt. Die Schafe und Lämmer liefen beim Eintreffen der Polizei gerade durch das Rückhaltebeken in Richtung B1. „Das war aus unserer Sicht nicht die beste Idee“, schreibt die Polizei.

Mit fünf Streifenwagenbesatzungen griff die Polizei nach Auskunft von Sprecher Michael Biermann dem Schäfer daher beim Wiedereinfangen der Tiere unter die Arme. „Allerdings zeigte sich die Gruppe, die sich ansonsten friedlich und zurückhaltend präsentierte, zunächst gegenüber den entsprechenden Hinweisen resistent“, stellten die Beamten vor Ort fest. Mit dem Schäfer als Verhandlungspartner sei es den Beamten aber schließlich gelungen, den überwiegenden Teil der Schafe zurück auf die Wiesen zu treiben.

Auf die Spitze trieben es allerdings einige kleine Lämmer. „Sie wollten das Gewusel nutzen und ihren abenteuerlichen Ausflug in die große weite Welt fortsetzen“, berichtet die Polizei. „Erst das Versprechen unserer Kollegen, sie auf dem Arm zurück auf die Wiese zu tragen, schien für sie ein noch größeres Vergnügen zu sein. So war schließlich auch dieser Widerstand gebrochen“. Am Ende dauerte der ungewöhnliche Einsatz eine gute Stunde. Einige Autofahrer hätten warten oder umdrehen müssen, passiert sei aber ansonsten glücklicherweise nichts.