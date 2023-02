Bundespolizei nimmt gesuchten Mann aus dem Kreis Paderborn bei Grenzkontrollen fest

Paderborn/Garmisch-Partenkirchen

Die Bundespolizei hat am Donnerstag, 2. Februar, einen 23-Jährigen aus dem Kreis Paderborn für mehr als 100 Tage ins Gefängnis nach Garmisch-Partenkirchen gebracht. Das berichtet die Bundespolizeidirektion München. Der Deutsche war zuvor in einem Reisebus am Grenzübergang Mittenwald-Scharnitz kontrolliert worden. Er hatte wegen der Verbreitung pornografischer Schriften und Betrugs sowie wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz Justizschulden in vierstelliger Höhe.