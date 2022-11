Polizei lässt illegales Casino in Paderborn auffliegen

Nach längeren Ermittlungen hat die Polizei Paderborn bei einem geplanten Zugriff ein illegales Casino an der Borchener Straße auffliegen lassen. Bei dem Einsatz am 22. November wurden unter anderem mehrere tausend Euro Bargeld, drei Spielautomaten und weitere Beweismittel beschlagnahmt. Gegen den mutmaßlichen Betreiber (39) läuft ein Ermittlungsverfahren, wie die Staatsanwaltschaft Paderborn und die Kreispolizeibehörde in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen.

In den vergangenen Jahren hat die Paderborner Kripo bereits mehrere illegale Glücksspielstätten und deren Betreiber ermittelt. Den polizeilichen Zugriffen, die teils zeitgleich in mehreren Objekten erfolgten, gingen jeweils mehrmonatige Ermittlungen voraus. So auch in diesem Fall, nachdem erste Verdachtsmomente durch Zeugen bekannt geworden waren. Den weiteren Angaben zufolge war der mutmaßliche Spielclub als Verein getarnt. „Nur Vereinsmitglieder hatten Zutritt in die Räumlichkeiten, die von außen hermetisch gesichert waren. Sämtliche Fenster waren mit undurchsichtigen Folien abgeklebt und mit Gittern versehen. Durch die massive Eingangstür hatten nur Eingeweihte Zutritt“, heißt es.

Im Zuge der Ermittlungen gelang es demnach, den mutmaßlichen Betreiber, ein 39-jähriger Mann aus Paderborn, zu identifizieren. Mit den Erkenntnissen der Kripo beantragte die Staatsanwaltschaft Paderborn Durchsuchungsbeschlüsse für die Räume an der Borchener Straße sowie für das Wohnhaus des Tatverdächtigen. Das Gericht erließ entsprechende Anordnungen.

Räume mit komplexem System videoüberwacht

Am vergangenen Dienstagabend (22. November) erfolgte der Großeinsatz. Paderborner Zivilfahnder und Kriminalbeamte drangen in das Casino ein, wo die Polizisten auf den 39-jährigen Beschuldigten und weitere Personen, deren Personalien festgestellt wurden, trafen. Neben einer Art Gastronomie-Betrieb mit Theke und komplett eingerichteter Profi-Küche, in der gerade gekocht wurde, entdeckten die Einsatzkräfte mehrere professionelle Glücksspieltische, Spielchips und Kartensätze sowie nicht zugelassene und illegal betriebene Geldspielautomaten. Die Räume waren mit einem komplexen System videoüberwacht.

Die Beamten beschlagnahmten mehrere tausend Euro Bargeld und weitere Beweismittel, wie die drei Spielautomaten. Beim Abtransport der schweren Geräte unterstützten Mitarbeiter des THW Paderborn. Das Reihenhaus des Tatverdächtigen wurde ebenfalls durchsucht.

Weitere belastende Erkenntnisse werden nach der Auswertung der Automaten erwartet. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.