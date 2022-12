Polizei nimmt in Paderborn mutmaßlichen Einbrecher fest

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei in Paderborn kurz nach einem Einbruch in ein Geschäft an der Ferdinandstraße am Donnerstagabend (16. Dezember) einen Tatverdächtigen stellen und vorläufig festnehmen.

Eine couragierte Zeugin (42) war mit ihrem Sohn an der Imadstraße unterwegs und hörte gegen 22.15 Uhr Scheibenklirren. Die beiden suchten nach der Ursache und sahen eine Person auf einen Hinterhof flüchten. Die Zeugin alarmierte die Polizei und gab eine gute Beschreibung des Tatverdächtigen an. Das Schaufenster eines An- und Verkaufsgeschäfts an der Ecke Ferdinandstraße/Imadstraße war eingeschlagen worden. Der Täter hatte dazu den Rost einer Entwässerungsrinne genutzt, die noch vor dem Laden lag. Ob er etwas entwendet hatte, konnte nicht festgestellt werden.

Im Zuge der Fahndung nach dem Flüchtigen entdeckte eine Polizeistreife schließlich eine Person, die sich an der Ferdinandstraße in einem Hauseingang versteckte. Die Beschreibung der Zeugin traf auf den Mann zu. Die Polizisten nahmen den 24-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeiwache. Da der polizeibekannte Mann unter Drogen und Alkoholeinfluss stand, wurden ihm Blutproben entnommen. Zur Sache machte der Tatverdächtige keine Angaben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Außerdem ist am Donnerstag in eine Wohnung an an der Theodorstraße eingebrochen worden. Die Bewohner der Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses waren nach Polizeiangaben zwischen 11 und 14.30 Uhr nicht daheim. Bei ihrer Rückkehr fanden sie die Wohnungstür aufgebrochen und die Wohnung durchwühlt vor. Der oder die Täter hatten Schränke und Schubladen geöffnet und nach Wertsachen gesucht. Sie erbeuteten Bargeld und entkamen unerkannt.

Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.