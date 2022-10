Polizei Paderborn bremst getunte Autos aus

Die Polizei hat in Paderborn in den vergangenen Tagen technisch veränderte Autos kontrolliert und vier der getunten Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen.

Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden allein am Mittwoch, 19. Oktober, drei Autos gestoppt. Weil die Unterbodenfreiheit seines 7er-BMW sehr gering erschien, hielten die Beamten zunächst in Sennelager einen 32-jährigen Paderborner an.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Pkw mit einem Gewindefahrwerk ausgerüstet war. Dieses war zwar eingetragen – allerdings wich die tatsächliche Fahrwerkseinstellung so stark von der zulässigen Höhe ab, dass durch den Kontakt mit der Bereifung Schleifspuren in den Radhäusern verursacht wurden. Außerdem waren unzulässige Distanzscheiben auf der Vorderachse montiert. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt. Den Fahrer erwarten dreistellige Bußgeldkosten sowie ein Punkt in Flensburg.

Die gleichen Folgen kommen auf einen 30-jährigen Fahrer aus Paderborn nach der Kontrolle seines SUV der Marke Jeep auf der Münsterstraße zu. Das Fahrzeug wurde in Begleitung der Polizei direkt zu einer Kfz-Prüfstelle gefahren. Das Ergebnis der Sachverständigen: Die 22 Zoll große Rad-/Reifenkombination war unzulässig und die Profiltiefe ungenügend. Zudem hatte der Besitzer die Rückleuchten mit einer Tönungsfolie überzogen und im Motorraum einen unzulässigen Sportluftfilter verbaut.

Zweistellige Überschreitung des erlaubten Pegelwerts

Ebenfalls am Mittwochvormittag und auf der Münsterstraße fiel den Polizisten ein 24-jähriger Paderborner durch seine rasante Fahrweise auf. Nachdem er auf dem Heinz-Nixdorf-Ring mit seinem Ford Focus ST im dichten Verkehr unzulässig rechts überholt hatte, wurde das Fahrzeug schließlich gestoppt. Ein Schallpegelvortest der überlauten Abgasanlage ergab eine zweistellige Überschreitung des zulässigen Schallpegelwerts. Der Pkw wurde zur Beweissicherung abgeschleppt und wird einem Sachverständigen vorgeführt. „Sollte sich der Anfangsverdacht erhärten, erwartet auch diesen Fahrer ein dreistelliges Bußgeld sowie erhebliche Abschlepp- und Gutachterkosten“, so die Behörde.

Abschlepp- und Gutachterkosten im vierstelligen Bereich

Bereits am Freitag der Vorwoche, 14. Oktober, war ein 28-jähriger Paderborner mit einem Audi S5 am Gierstor überprüft worden. Polizisten waren aufgrund der lauten Geräuschentwicklung auf den Pkw aufmerksam geworden. Da sich während der Kontrolle der Verdacht einer unzulässigen Abgasanlage ergab, wurde der Pkw sichergestellt.

Ein zwischenzeitlich erfolgtes Sachverständigengutachten hat bestätigt, dass der zulässige Schallpegelwert durch Veränderungen weit überschritten war. Auch hier ist ein Bußgeld in dreistelliger Höhe fällig. Die zusätzlich vom Betroffenen zu bezahlenden Abschlepp- und Gutachterkosten lägen meistens schon im vierstelligen Bereich, heißt es.