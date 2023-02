Polizei Paderborn erwischt mutmaßlichen E-Scooter-Dieb

Eine Polizeistreife hat am späten Samstagabend, 25. Februar, einen Tatverdächtigen gestoppt, der mit einem gestohlenen E-Scooter unterwegs war. Das teilte die Polizei Paderborn am Montag mit.

Fahrzeug in Paderborn gestohlen – Kennzeichen in Celle entwendet

Die Polizei Paderborn (Symbolbild) hat am Samstag einen mutmaßlichen E-Scooter-Dieb erwischt.

Der Scooter war an der Elsener Straße aufgefallen, weil der Fahrer ohne Licht unterwegs war. Die Polizisten stoppten den Mann und überprüften das Fahrzeug.

Dabei stellte sich heraus, dass die am Elektroroller angebrachten Versicherungskennzeichen in Celle gestohlen worden waren. Der Scooter selbst war den weiteren Angaben zufolge Mitte Februar einer Paderbornerin an der Straße Krummer Ellenbogen gestohlen worden.

Die Polizisten stellten das Fahrzeug sicher. Gegen den 43-jährigen Fahrer aus Paderborn laufen jetzt Strafanzeigen.