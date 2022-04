Polizei Paderborn fahndet nach Exhibitionist

Ein Exhibitionist soll am vergangenen Sonntag, 3. April, in Paderborn aus einem Audi-Cabrio heraus eine Studentin belästigt und vor ihr onaniert haben. Die Fahndung der Polizei läuft.

Wie die Polizei am Mittwochvormittag mitteilte, habe sich die Tat gegen 19.45 Uhr ereignet, als die 21-Jährige zu Fuß vom Technologiepark, über den Südring und die Husener Straße zum Mersinweg unterwegs gewesen sei. Bei dem Wagen habe es sich um ein älteres, schwarzes, zweisitziges Audi-Cabriolet mit schwarzem Verdeck gehandelt.

Fahrer nur mit T-Shirt bekleidet

Der Fahrer sei zunächst an der Fußgängerin vorbeigefahren, habe dann gewendet, die Frau überholt und vor ihr am Fahrbahnrand angehalten. "Als die Studentin das Cabrio passierte, öffnete der Mann eine Fensterscheibe und sprach die 21-Jährige an. Ihr fiel auf, dass der Mann lediglich mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet war und weder Hose noch Unterhose trug. Als sie bemerkte, dass der Mann onanierte, ergriff sie die Flucht", schreibt die Polizei.

Polizei sucht Zeugen

Der Täter wird als europäisch, 20 bis 30 Jahre alt, mit normaler Statur und breiten Schultern beschrieben und soll helle, kurze Haare haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 bei der Polizei zu melden.