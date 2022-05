Polizei Paderborn fahndet nach mutmaßlichem Sexualtäter

Der unbekannte Tatverdächtige soll sich am Sonntag, 8. Mai, gegen 17.30 Uhr mit einem fünf- bis sechsjährigen Mädchen in einer Toilettenkabine des Herren-WCs eines Eiscafés in Paderborn eingeschlossen haben. Laut Zeugenaussagen hat der Tatverdächtige das Kind auffordert, „sein Geschlechtsteil zu säubern“, wie die Polizei am Freitag weiter mitteilte.

Der Tatverdächtige wurde von einer Überwachungskamera nahe des Tatorts aufgenommen. Zwei Fotos sind mit Gerichtsbeschluss zur Fahndung freigegeben worden.

Der etwa 55 bis 65 Jahre alte Mann ist schlank und trug zur Tatzeit eine dunkle Jacke, eine Jeans, ein graues T-Shirt sowie dunkle Sportschuhe. Er hat graue kurze Haare und trägt eine Brille.

Die Polizei fragt: „Wer kennt den abgebildeten Mann oder kann Angaben zu dessen Aufenthaltsort machen?“ Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05251/3060 entgegen.