Polizei Paderborn sucht in zwei Fällen mit Fahndungsfotos nach den Tätern

In zwei Fällen fahndet die Polizei Paderborn mit Hilfe von Fotos nach dem Täter beziehungsweise den Tätern. Ein Mann wird verdächtigt, Anfang August 2022 in Schloß Neuhaus eine 30-jährige Frau bestohlen zu haben, zwei andere Tatverdächtige werden gesucht, weil sie im September in der Paderborner Marienstraße einen 21-jährigen Mann überfallen haben sollen.

Mit diesen Fotos fahndet die Polizei Paderborn nach den Tatverdächtigen, die nach einem Raubüberfall im September des vergangenen Jahres mit der gestohlenen EC-Karte in einer Tankstelle an der Bahnhofstraße eingekauft haben.

Am 10. September 2022 verließ das spätere Opfer des Raubüberfalls zwischen 3 und 4 Uhr ein Lokal an der Marienstraße. Auf der Straße wurde der 21-Jährige von einem jungen Mann angesprochen und plötzlich von einem zweiten Mann zu Boden gestoßen. Dann sollen mehrere Personen auf ihn eingetreten haben. Bei dem Angriff wurden sein Portmonee sowie sein Handy geraubt. Als ein Zeuge einschritt, flüchteten die Täter.

Das Handy wurde gefunden und in dem Lokal abgegeben. Die gestohlene Bankkarte des Opfers setzten zwei Tatverdächtige – den weiteren Angaben zufolge – mehrfach zum Bezahlen in einer Tankstelle an der Bahnhofstraße ein. Die beiden unbekannten Personen wurden von der Überwachungskamera aufgenommen.

Mit diesen Fahndungsfotos sucht die Polizei nach einem Unbekannten, der im August des vergangenen Jahres, eine Frau bestohlen haben soll. Foto: Polizei NRW

Das Opfer des Diebstahls hatte den Tatverdächtigen laut Polizei am späten Abend des 4. August 2022 am Rewe-Markt an der Dubelohstraße in Schloß Neuhaus kennengelernt. Die beiden kauften kurz vor Geschäftsschluss Getränke und gingen gemeinsam zum Schlosspark. Dort hielten sie sich bis in die Nacht auf.

Gegen 2 Uhr verließen sie den Park und gingen an der Schlossstraße entlang. Dann setzte sich der Mann ab und verschwand. Die Frau stellte wenig später fest, dass aus ihrem Rucksack das Portmonee, das Handy sowie weitere Sachen entwendet worden waren.

Die Polizei fragt in beiden Fällen, wer Angaben zu den abgebildeten Tatverdächtigen und deren Aufenthaltsorten machen kann. Hinweise nimmt sie unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.