Polizei Paderborn sucht nach Körperverletzung Zeugen

Paderborn-Elsen

Die Polizei Paderborn sucht Zeugen einer gefährlichen Körperverletzung und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, die sich am Samstag, 11. Februar, um 19 Uhr auf der Gesselner Straße in Paderborn-Elsen ereignet haben sollen. Das teilte sie am Mittwoch mit.