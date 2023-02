Polizei sucht Autodieb mit Fahndungsfotos

Fahrzeug im Oktober 2022 in Paderborn gestohlen

Der Täter stahl den schwarzen Ford-S-Max (Kennzeichen: PB-B-881) vor der Garage der Eigentümerin an der Stephanusstraße in Paderborn, wie die Polizei am Montag (13. Februar) weiter mitteilte, und zwar im Zeitraum zwischen dem 14. Oktober, 21.45 Uhr, und dem 15. Oktober, 14 Uhr. Das Fahrzeug ist 16 Jahre alt.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Täter und/oder dem Auto machen? Sachdienliche Hinweise an: 05251/3060.

Die hier veröffentlichten Fotos sind im Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht: https://polizei.nrw/fahndung/98238.

Bei Facebook schrieb die Polizei: „Ein Auto stehlen und sich dann damit blitzen lassen. Läuft. NICHT!“

