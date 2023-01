Paderborn

Einer Radfahrerin ist am vergangenen Donnerstag an der Dubelohstraße in Paderborn laut Polizei von einem Auto die Vorfahrt genommen worden. Es kam zum Zusammenstoß. Erst später stellte sich heraus, dass die Radfahrerin schwere Verletzungen erlitten hatte, wie die Polizei am Dienstag (17. Juni) mitteilte. Sie sucht nun nach der unbekannten Autofahrerin.