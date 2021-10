Polizei sucht Zeugen nach Unfall in Paderborn

Auf der Elsener Straße hatte sich gegen 19.45 Uhr stadteinwärts ein Stau vor der Kreuzung Heinz-Nixdorf-Ring gebildet. Als die Ampel grün wurde, fuhren die Autos an. Ein dunkler Golf zog auf der Rechtsabbiegerspur an der Schlange vorbei und scherte mitten auf der Kreuzung in die stadteinwärts fahrende Autoschlange ein. Dabei touchierte er einen grauen VW Golf an der rechten vorderen Seite.

Nach der Kollision fuhr der Unfallverursacher weiter. Er zog links an einer weiteren Autoschlange vor der Kreuzung Bernhard-Hunstig-Straße/Haterbusch vorbei und bog nach rechts in die Straße Haterbusch ab.

Bislang ist lediglich bekannt, dass es sich beim Golf um ein Modell 5 oder 6 in dunkler Farbe handeln soll.

Autofahrer, die wegen des Golfs bremsen mussten, und andere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 bei der Polizei zu melden.