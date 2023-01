Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit Fußgängerin in Sennelager

Fahrer eines weißen Mittelklassewagens touchiert 20-Jährige an der Achsenschmiede

Paderborn-Sennelager

Nachdem eine Fußgängerin (20) am frühen Mittwochabend (11. Januar) angefahren worden ist, sucht die Polizei nun nach Zeugen des Vorfalls. Der Unfall hatte sich auf dem kombinierten Geh- und Radweg an der Bielefelder Straße auf Höhe der Einmündung Achsenschmiede in Sennelager ereignet.