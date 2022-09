Polizei warnt Unternehmen im Kreis Paderborn

Im Kreis Paderborn seien in den vergangenen Wochen mehrere Fälle zur Anzeige gebracht worden, die betroffenen Unternehmen seien jedoch nicht auf die Forderungen der Erpresser eingegangen, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Bei besagter Methode hacken sich die oftmals aus dem Ausland heraus agierenden Täter in die Firmennetzwerke ein und verschlüsseln anschließend sämtliche Datenbestände, wodurch die Unternehmen nahezu lahmgelegt werden. Die Erpresser nehmen dann per Mail Kontakt zu den Betroffenen auf und verlangen für die Freischaltung der Datenbestände zumeist einen hohen Betrag in Form von Bitcoins. Diese sollen über einen entsprechenden Bezahldienst transferiert werden. Oftmals wird jedoch nur ein Teil der Datenbestände freigegeben und kurze Zeit später folgt die nächste Aufforderung, auch für die restlichen Datenbestände Geld in Form von Bitcoins zu überweisen.

Verdächtige Mails und Anhänge nicht ungeprüft öffnen

Die Polizei rät Unternehmen dringend dazu, sich intensiv mit dem Schutz ihrer Netzwerke zu beschäftigen und auch die Mitarbeitenden entsprechend zu schulen. Verdächtige oder unbekannte E-Mails und deren Anhänge sollten keinesfalls ungeprüft geöffnet werden. Aus dem Netzwerk heraus sollten keine externen Internetseiten besucht oder Downloads ausgeführt werden, da auch so Schadsoftware in das System gelangen könne. Wichtig sei zudem, die firmeninternen Daten auch außerhalb des Netzwerks, zum Beispiel auf externen Festplatten, zu sichern. Komme es zu einer Erpressung, stünden die Daten so weiterhin zur Verfügung. Das Backup der Daten auf externe Datenträger sei täglich sinnvoll.

Falls Unternehmen Opfer der Ransomware-Methode werden, sollten sie die Forderungen der Erpresser keinesfalls erfüllen, sondern umgehend Anzeige erstatten. Weiterführende Informationen und Tipps finden sich hier: