Polizeichor Paderborn singt in der Paderhalle

Klassiker der Weihnachtszeit, festlich präsentiert in einer stimmungsvollen Gala

Paderborn

In der Paderhalle in Paderborn wird es musikalisch weihnachtlich. Am Sonntag, 4. Dezember, treten die Sänger des Polizeichores verstärkt durch die Tandaradei aus Nordborchen, dem MGV Herbram und der Cäcilia aus Schloß Neuhaus auf.